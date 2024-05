STEFANO DE MARTINO | IL GRAN FINALE DI STEP E POI A RAI1 PER PREPARARE AFFARI TUOI

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con l’uscita di Amadeus, Carlo Conti è tornato ad essere l’unico re die da settembre il principe non potrà che essereDe, futuro volto di punta della rete ammiraglia. Stasera ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile,de successo di Rai2. Tra gli ospiti Nathalie Guetta, Ema Stokholma, Fabio Caressa e Vincenzo De Lucia nei panni di Barbara d’Urso. Da settembre, manca solo l’annuncio, Deverrà meritatamente promosso su. I vertici di Viale Mazzini gli daranno le chiavi dell’access prime time, la cassaforte aziendale. La fascia oraria tra le 20.30 e le 21.30 è ormai la vera prima serata come ascolti ed entrate pubblicitarie.appassiona ogni sera fino a 6 milioni di italiani: è il racconto del Paese. Non un game ma lo specchio di sogni, speranze, gioie e dolori. A breve il passaggio del testimone da Amadeus aDe. Una promozione tutta meritata e sudata.

