Stefano De Martino firma con Rai per 4 anni La TV pubblica si pavoneggia nemmeno avesse ingaggiato Oprah

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 23 maggio 2024)De(US Rai)Dehato un accordo pluriennale con la Rai. Lo comunica la TV di Stato, in una nota, sottolineando che il conduttore di Stasera Tutto è Possibile “sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2“. Per l’ex ballerino di Amici, annunciato in pompa magna dall’aziendaneanche fosseWinfrey o comunque un nuovo grande acquisto (di fatto, è un volto Rai da diversiormai), si profila – come anticipato da Dagospia – l’ambizioso approdo ad Affari Tuoi, nell’access prime time di Rai 1 in sostituzione di Amadeus. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi – conclude il comunicato Rai – “colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”. .