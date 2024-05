Stefano De Martino ad Affari Tuoi! Contratto stellare - programmi e Sanremo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ormai manca solo l'ufficialità ma è già fatta:Deè il nuovo conduttore di. Il volto Rai diventerà successore di Amadeus nell'access prime time del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, salvo colpi di scena nella trattativa in corso per la definizione deldi esclusiva per tre anni. Per il presentatore non ci sarebbe solo(si parla anche di Soliti Ignoti il Ritorno se non passa al canale NOVE), ma si starebbe pensando per lui anche a una prima serata su Rai1. Stasera Tutto è Possibile stasera chiude i battenti su Rai2 e dalla prossima stagione potrebbe essere promosso sull'ammiraglia della Tv di Stato. Per l'ex marito di Belen Rodriguez ci sarebbero in cantiere anche altri format ed eventi musicali come il Festival dipost Carlo Conti. Giuseppe Candela ha fatto sapere sui suoi profili social: "Dead #, nonostante il no di Banijay.