Stalli a pagamento Polemica in via Puccini

(Di giovedì 23 maggio 2024) PISTOIA I dieciblu di parcheggio anella parte finale di via, nei pressi di San Vitale, hanno scatenato numerose polemiche negli ultimi giorni soprattutto per aver ingolfato una importante arteria di accesso al centro cittadino, per di più in una zona dove ci sono moltissime scuole e il transito, adesso, è stato ridotto ad una sola corsia. Anche un gruppo di insegnanti dell’istituto "De Franceschi-Pacinotti", la cui sede si affaccia sul tratto di strada in oggetto, assieme ai residenti ed i commercianti della zona, ha messo alla firma una lettera da inviare al primo cittadino, Alessandro Tomasi, per cercare di trovare una soluzione differente a quella attuale. Rispetto a pochi giorni fa, infatti, le automobili in transito non possono più disporsi su due file per svoltare, una a destra e l’altra a sinistra, ma rimanendo in un’unica colonna e, con la durata del semaforo di pochissimi secondi, l’ingorgo che si crea è notevole, soprattutto negli orari di ingresso e uscita delle scuole.