Spazi culturali per la comunità Idee per restare un sito Unesco

(Di giovedì 23 maggio 2024) Andrea Marrucci, candidato centrosinistra a San Gimignano, ha sciolto le riserve da Natale e ha deciso ricandidarsi per il secondo mandato da sindaco. San Gimignano è la città che attrae turisti; è solo questo? "Il turismo è certamente una chiave di volta. Non c’è solo questo però, perché il nostro è un progetto di. Se lasta bene, allora funziona anche il turismo. Noi abbiamo investito e continuiamo ad investire in cultura e in. Prima di tutto questi sonoper la". Un turismo, che però vuole anche cambiare qualità… "C’è un tema che è quello della democrazia anche sul turismo. Non siamo per imporre ticket d’ingresso, stiamo lavorando su altro. Il nostro obiettivo è dare infrastrutture e servizi ai sangimignanesi. Lo facciamo attraverso una pianificazione e una programmazione. Da ciò poi derivano anche servizi ai visitatori. Noi vogliamo dare qualità alla visita che i turisti possono fare a San Gimignano.