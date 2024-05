Spari dall' abitazione - poi fermato dalla polizia Paura a Chiaiano

San Severo, spari contro pregiudicato trentenne: ferito in modo lieve - San Severo, spari contro pregiudicato trentenne: ferito in modo lieve - E’ attualmente in ospedale. La sparatoria è avvenuta nel quartiere San Bernardino mentre l’uomo era per strada. Indagini in corso da parte della polizia che sta ricostruendo l’accaduto. lagazzettadelmezzogiorno

Chiaiano, spara e si barrica in casa: preso - Chiaiano, spara e si barrica in casa: preso - Panico tra bambini e mamme questa mattina nel quartiere di Chiaiano a Napoli dove un uomo, successivamente bloccato dalla polizia, ha sparato alcuni colpi di pistola che si sono andati a infrangere in ... 2anews

Spari nel centro di Messina, fermati due ragazzi per tentato omicidio - spari nel centro di Messina, fermati due ragazzi per tentato omicidio - Il gip del Tribunale di Messina ha applicato la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di uno degli indagati, mentre il gip del Tribunale dei Minorenni ha disposto la ... ilsicilia