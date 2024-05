Sparatoria a Roma in pieno giorno - colpita un' anziana | è grave

(Di giovedì 23 maggio 2024) Vere e proprie scene da Far West, ma purtroppo non si tratta di un set cinematografico e lo scenario è quello delle nostre strade. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio, un'è rimastamente ferita dopo essere stata centrata da un colpo di arma da fuoco. L'episodio è avvenuto in.

Ferita una donna calabrese, colpita da un proiettile vagante - Ferita una donna calabrese, colpita da un proiettile vagante - Una donna è stata ferita in una sparatoria avvenuta oggi in pieno giorno a roma, all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. I colpi sono partiti da un’auto che si è affiancata ed ha ... zoom24

Far West nel quartiere Prenestino a Roma, resta ferita un’anziana calabrese - Far West nel quartiere Prenestino a roma, resta ferita un’anziana calabrese - Gravissima una donna di 81 anni originaria di Reggio, colpita in auto da un proiettile vagante durante una sparatoria. Indaga la polizia ... corrieredellacalabria

Spari a Roma, anziana alla guida colpita da un proiettile vagante: è grave - Spari a roma, anziana alla guida colpita da un proiettile vagante: è grave - Due auto le si sono avvicinate, qualcuno ha premuto il grilletto. L’81enne ricoverata d’urgenza, è in pericolo di vita ... unionesarda