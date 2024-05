Sospeso l’assegno INPS di 531 euro al mese - il motivo è inaspettato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 23 maggio 2024) In quale casoda 531alpuò esseredall’? Attenzione a non commettere errori Esiste un sussidio mensile erogato dall’il cui importo è pari a 531,76e che viene ricevuto da molte persone per dodici mesi all’anno, per un importo complessivo pari a 6.381,12. Si tratta di una provvidenza assistenziale che, come del resto accade in tutti questi casi, è esente dall’Irpef e pertanto non è soggetto a tassazione alcuna. In quali casi l’può interrompere l’erogazione delda 531al(cityrumors.it)Chi lo percepisce, dunque, non dovrà inserirlo nella dichiarazione dei redditi in quanto non concorrerà alla formazione del reddito. Questo comporta che non vada a costituire il requisito reddituale per ottenere ulteriori prestazioni assistenziali o sociali. Ma attenzione perché in alcuni casi specifici l’può procedere con la sua sospensione.