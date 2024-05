Sorteggio tabellone Roland Garros | gli avversari di Sinner e Berrettini

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024), al via il secondo Slam dell’anno: ecco qualiaffronteranno i tennisti azzurri. Non ci fu fondamentalmente nessuna sorpresa, lo scorso anno. A trionfare nei due singolari furono Novak Djokovic e Iga Swiatek, che a quel tempo – come del resto ora – guidavano i rispettivi ranking. Unche non ci aveva riservato molti colpi di scena, dunque, a differenza di quello che sta per avere inizio nella città dell’amore e che si presume possa essere parecchio movimentato. AnsaFoto – ilveggente.itGià, perché l’edizione 2024 dello Slam francese si apre con molte più incognite di quante non ce ne fossero lo scorso anno. In primis perché Jannikè definitivamente esploso e ha scombussolato, alla luce di ciò, gli equilibri precedentemente vigenti nel circuito maschile. In secondo luogo perché molti altri talenti nascenti hanno insidiato i top players nelle ultime settimane, facendo in modo che la sfida nel Paese d’Oltralpe sia più aperta che mai.