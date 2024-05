Sondaggi politici - FdI in testa | il Pd accorcia le distanze La Lega risupera Fi M5s stabile

(Di giovedì 23 maggio 2024) L?inizio di questa campagna elettorale non sembra aver modificato sensibilmente lo scenario politico italiano: è questo che emerge dalla Supermedia deidi YouTrend per Agi,.

Sondaggi politici, FdI in testa: il Pd accorcia le distanze. La Lega (ri)supera Fi. M5s stabile - sondaggi politici, FdI in testa: il Pd accorcia le distanze. La Lega (ri)supera Fi. M5s stabile - L’inizio di questa campagna elettorale non sembra aver modificato sensibilmente lo scenario politico italiano: è questo che emerge dalla Supermedia dei sondaggi di YouTrend per ... ilmessaggero

Bettini "Il Pd deve essere inclusivo e con anime diverse" - Bettini "Il Pd deve essere inclusivo e con anime diverse" - ROMA (ITALPRESS) - "Noi ci chiamiamo Partito Democratico, significa inclusivo e articolato. O il Pd chiede una disciplina in ogni passaggio delle sue decisioni all'insieme del partito, come si faceva ... affaritaliani

Elezioni Prato, il sondaggio Emg lancia Bugetti al 50%, Cenni al 42,5% - Elezioni Prato, il sondaggio Emg lancia Bugetti al 50%, Cenni al 42,5% - La rilevazione commissionata da Toscana Tv., In caso di ballottaggio la candidata del centrosinistra accreditata del 56% ... lanazione