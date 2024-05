Social network e mode | Oggi esposti a più rischi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Non solo anoressia e bulimia". Lo sottolinea Laura Dalla Ragione, in vista della IX Giornata contro i Disturbi dell’aimentazione e della nutrizione del prossimo 2 giugno. "Tra i disturbi dell’alimentazione sempre più diffusi in Italia ci sono anche patologie meno note come l’ortoressia, ossia la ricerca ossessiva di una dieta sana, la vigoressia cioè l’eccessiva attenzione per la forma fisica, la diabulimia ovvero pazienti con diabete di tipo 1 che omettono l’insulina per dimagrire o il disturbo da alimentazione incontrollata, Binge Eating Disorder, caratterizzato da grandi abbuffate senza metodi di compensazione, a cui segue un aumento di peso e, spesso, l’insorgere di patologie come l’obesità". E poi c’è l’obesità, l’altra faccia dei disturbi del comportamento, a causa dello stigma che discende dall’idealizzazione della magrezza nella nostra società. "Per questo si diffondono sempre di più la chirurgia estetica e l’uso improprio di farmaci per la perdita di peso".