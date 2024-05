SOCIAL – Milan - Theo non posa con la nuova maglia e tifosi si infuriano  I commenti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 23 maggio 2024)Hernandez noncon lasi. Ecco i commenti che mostrano tutto il disappunto…Hernandez potrebbe essere ceduto. E’ questa la notizia che da qualche settimana circola intorno al club di via Aldo Rossi. Sì, perché il contratto del terzino scadrà nel 2026 e le richieste economiche per il rinnovo sono alte: si parla di circa 7/8 milioni di euro. Occhio, poi, al forte interesse del Bayern Monaco, che in estate potrebbe avanzare un’offensiva. C’è anche un dettaglio che ha fatto infuriare irossoneri: nel video di lancio dellaper la stagione 2024/2025, infatti, non figura. Una scelta insolita, visto che il francese è sempre stato al centro di campagne marketing. Tra i supporters del Diavolo si è, quindi, scatenato grande nervosismo, dato dal fatto che l’assenza del giocatore dalle foto ufficiali potrebbe essere dettata da un indizio di mercato.