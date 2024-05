Sky Sport Serie B 2023 24 Playoff Semifinali Ritorno - Palinsesto Telecronisti NOW 23 - 25 Maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Appuntamento con laBKT/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre ae playout.Tempo di ultimi verdetti per laBKT. Dopo la conclusione della stagione regolare, continuanoe playout, che determineranno l’ultima squadra che il prossimo anno giocherà inA e la quarta che retrocederà inC.Si parte giovedì sera alle 20.30 con ildella finale playout Ternana-Bari (SkyUno, SkyCalcio, Sky251 e in streaming su NOW). Venerdì alla stessa ora, la semifinale diche sancirà la prima finalista dei: Venezia-Palermo (SkyUno, Sky252, Sky4K e in streaming su NOW). Sabato, alle 20.30, la seconda semifinale: Cremonese-Catanzaro (SkyUno, Sky251, Sky4K e in streaming su NOW).Inoltre, spazio all’approfondimento pre e post-partita con studi dedicati e collegamenti dal campo.

