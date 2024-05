Siu lotta tra la vita e la morte | fermato il marito per tentato omicidio VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

"Lui aveva messo dentro casa per controllarla. E un anno fa lo aveva denunciato per maltrattamenti". E' la testimonianza a Mattino Cinque di un amico di vecchia data di Siu, l'influencer ricoverata in gravi condizioni con un foro nel petto nell'ospedale di Novara. L'amico si riferisce aldella 30enne, Jonathan Maldonato, adesso in stato di fermo con l'accusa di. Il provvedimento è stato deciso dopo l'interrogatorio durato tre ore e mezza. "Abbiamo dato incarico al consulente tecnico per verificare la compatibilità di un'arma bianca o di un altro strumento compatibile con le caratteristiche della ferita. L'ipotesi più probabile è quella di un punteruolo, ha spiegato la procuratrice di Biella, Paola Francesca Ranieri, che sta conducendo le indagini. La casa in cui la coppia viveva con due bambine di 6 e 5 anni è stata posta sotto sequestro.