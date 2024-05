Sistema di monitoraggio a distanza avanzato in dono dall’Associazione Sara Angela Boffi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Undi(telemetria) dei parametri vitali per i piccoli pazienti è stato donato al reparto di Oncoematologia pediatrica del San Matteo. L’apparecchiatura consente a infermieri e medici di controllare continuamente le condizioni cliniche di tutti i bambini ricoverati nella sezione trapianto di midollo osseo. Inoltre ildi telemetria permetterà, in futuro, di monitorare anche i bambini sottoposti a trattamento con farmaci sperimentali. "È una donazione molto importante per il nostro reparto – spiega Marco Zecca, direttore di Oncoematologia pediatrica – perché aumenta la sicurezza dei bambini sottoposti a delicate procedure come il trapianto di midollo osseo e servirà per la costituzione della Unità clinica di Fase I, dedicata alla sperimentazione di nuovi farmaci e terapie per aumentare le possibilità di guarigione dei nostri piccoli pazienti".