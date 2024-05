Silent Sound | big dello sport e dello showbiz al Remo Beach

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 23 maggio 2024)sbarca in Versilia più forte che mai: aldi Forte dei Marmi (spiaggia Grand Hotel Imperiale) in arrivo il format innovativo che valorizza al meglio l’intero territorio. Il video dell’evento (diDisco) è già diventato virale, con migliaia e migliaia di visualizzazioni sui social e numerosi “mi piace”: direttamente da celebrità, non solo, come l’attrice Martina Stella, Lucas Peracchi (ex tronista Uomini e Donne) e Ilaria Capponi (modella ex Miss Italia). Si attende con tanta ansia e trepidazione la data del 15 giugno 2024, sabato stellare in cui si terrà l’eventoalClub. Scopriamo di più. L’evento, ideato dalla Monopoly Luxury Line (che aveva già ‘stregato’ivi come Antonio Cabrini, Chicco Evani e non solo), promette emozioni uniche con ben cento cuffie ‘incantate’ che trasmetteranno musica direttamente ‘nelle orecchie degli invitati’.