Sicilia - CIForma | Serve rating enti di formazione e uno stretto controllo dei ccnl applicati

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Labitalia) - Sul sistema di finanziamento dellanella Regioneinterviene Lucia Alfieri, presidente di, l'associazione per il coordinamento deglidi. “Nonostante il tentativo - spiega - da parte del precedente assessore Roberto La Galla di riavviare lain, secondo un modello meritocratico ‘a sportello' che riconosceva le risorse economiche solo aglicapaci di utilizzarle correttamente, assistiamo a un penoso passo indietro ispirato a logiche superate e certamente non idonee a creare un'offerta formativa di qualità, cui si aggiunge l'assenza pressoché totale di controlli per verificare in modo capillare la correttezza dell'azione di moltididestinatari di cospicue risorse pubbliche”. “Da tempo - dichiara Alfieri - abbiamo denunciato l'applicazione dei contratti pirata da parte di moltidi, compresi alcuni di quelli che fino a oggi hanno detenuto l'oligopolio dell'offerta formativa in; l'applicazione di questi contratti ribassa il costo del lavoro, determinando la perdita, da parte deglidi, delle professionalità di alto livello in grado di erogaredi qualità.