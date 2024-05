Si ricomincia - ecco i primi due concorrenti Grande Fratello 202 - pescati nel mondo dei famosi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ancora non si fa che parlare dei discussi ex protagonisti dello spiato appartamento di Cinecittà, la ultima edizione è finita con la vittoria di Perla Vatiero lo scorso marzo, eppure Alfonso Signorini è già al lavoro e sono uscite già le prime voci sul2024.nomi per il cast, uno chef e un’ex soubrette. Il2023, durato quasi sette mesi che sembrava interminabili tra i costanti litigi della casa contro Beatrice Luzzi ed il melodramma affrontato da Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ha chiuso i battenti solo due mesi fa ma il2024 già bussa alle porte. Chiacchierati lo chef e la ex soubrette.2024, svelati idueQuest’anno innanzitutto ci sarà una grandissima novità, che cambierà per sempre la storia dello storico reality. La dimora più spiata d’Italia non sarà più la stessa, dopo la inaspettata vittoria di Perla Vatiero al2023 la mitica struttura che ospitava i gieffini sin dalla prima indimenticabile edizione è stata rasa al suolo.