Si ribalta il camion - inferno in autostrada | strage di bovin - la A4 va in tilt | Video

(Di giovedì 23 maggio 2024) Incidente stradale stamattina intorno alle 6.30, quando uncarico di bestiame si èto lungo la A4, tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza ovest in direzione Venezia. Ildalle prime informazioni avrebbe tamponato un auto. Il conducente è rimasto ferito e diverse mucche sono morte. Alcune invece, insieme a dei vitelli sono rimaste incastrate mentre alcuni animali sono fuggiti sulla carreggiata dell'. Al momento si registrano 5 km di coda. Sul posto Polizia stradale, i Vigili del fuoco e i veterinari dell'Ulss 8 Berica che stanno cercando di recuperare gli animali che sono in movimento verso Vicenza ovest. Sono due persone le ferite e circa 30 gli animali in giro per l'. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano e Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo e aiutato i due autisti del, rimasti leggermente feriti a venire fuori dalla cabina.

Roma, 14 maggio 2024 – Incidente sulla complanare del Grande Raccordo Anulare, poco dopo il chilometro 11, dove un camion si è ribaltato. Stando ad una prima ricostruzione, non risulterebbero coinvolti altri veicoli: l’incidente ha causato una perdita di gasolio. ilfaroonline

