Si barrica dopo aver sparato - panico tra bimbi e genitori a Napoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutotra bambini e mamme questa mattina nel quartiere di Chiaiano adove un uomo, successivamente bloccato dalla Polizia, haalcuni colpi di pistola che si sono andati a infrangere in una vetrata. Secondo quanto ricostruito grazie alle testimonianze dei presenti, verso le 6 ci sono state le prime avvisaglie con l’uomo, un quarantenne, che ha iniziato a urlare e inveire contro qualcuno. Non sarebbe stata la prima volta, hanno riferito alcuni abitanti. Verso le 8 si è ripresentato in strada con un’arma esplodendo in aria due colpi, uno dei quali si è andato a conficcare in una vetrata di un palazzo. Tutto questo mentre moltistavano accompagnando i figli a scuola: è iniziato, racconta chi c’era, un fuggi fuggi. L’uomo è salito nella sua abitazione e si èto in casa. Quando la polizia si è presentata davanti al suo appartamento ha aperto senza problemi.