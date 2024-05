Settimana della bonifica - studenti in visita all’impianto di irrigazione di Parete

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 23 maggio 2024). Entra nel vivo lae dell’2024 organizzata dal Consorzio Generale didel Bacino Inferiore del Volturno: oggi asi sono spalancati per glii cancelli dell’impianto di distribuzione irrigua ‘Sinistra Regi Lagni’ che serve un importante comprensorio agricolo localizzato intorno alla “CittàFragola”, che si estende su 7200 ettari. Le aziende agricole del territorio ricevono l’acqua proveniente dalla traversa di Ponte Annibale, posta tra Capua, Bellona e Pontelatone. Are l’impianto glidelle seconde e quarte classi dell’indirizzo biotecnologia ambientale dell’Istituto Tecnico Statale “Carlo Andreozzi” di Aversa egli allievi delle classi seconde e terze di scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di. Il tema scelto dall’Anbi -Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue – per la20204, ovvero “l’Acqua ci nutre e dà la vita”, ha fatto da filo conduttoremattinata, condotta dal direttore del Consorzio Camillo Mastracchio, che ha spiegato il ruolo e le funzioni dell’ente di, in particolare il funzionamento del sistema dicollettivo, che consente di coltivare nel comprensorio digrazie alle acque del fiume Volturno; una soluzione di cui è stata sottolineata “la sostenibilità ambientale”.