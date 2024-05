Serie B - è appena arrivato il verdetto sul Bari | è ufficiale

(Di giovedì 23 maggio 2024) DallaB èilsul: è, ecco com’è andato il playout contro la Ternana. In serata, allo stadio “Liberati” di Terni, è andata in scena la sfida salvezza tra Ternana e. Il playout di andata si è concluso 1-1 al San Nicola di: la conferma del pareggio anche nel match di ritorno, sarebbe stato favorevole agli umbri che, forti del posizionamento migliore in classifica, avrebbero potuto festeggiare la conferma inB. Il risultato finale, però, recita tutt’altro: 0-3 schiacciante delche dopo una stagione fatta di delusioni e rimpianti, centra una salvezza che si era addirittura complicata nelle ultime giornate di campionato. Capitanata dal difensore Valerio Di Cesare, la squadra pugliese è riuscita a mantenere la categoria dopo i diversi problemi e scelte discutibili da parte della società che hanno condizionato l’annata calcistica della compagine biancorossa.

