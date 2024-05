Serie B 2023 2024 - trionfo Bari | Ternana in - al Liberati finisce 0-3

(Di giovedì 23 maggio 2024) E’ lal’ultima retrocessa inC. Il ritorno del playout dellaha infatti visto l’inattesodel, capace di sbancare il “” di Terni con uno 0-3 impronosticabile alla vigilia. Una grande serata per gli uomini di Giampaolo, che costretti a vincere per salvarsi hanno centrato alla grande l’obiettivo. Serata nera invece per gli umbri di Breda, che non hanno saputo reagire alle difficoltà trovate in campo finendo anche per perdere malamente partita e categoria. Una serata più unica che rara per il, come dimostra il fatto che l’ultima vittoria in trasferta fosse arrivata addirittura sette mesi fa. La cronaca – La partita si apre su ritmi piuttosto alti, laci prova con Carboni mentre il primo squillo delarriva con Sibilli che chiama Iannarilli alla respinta dopo 11 minuti. La sfida si rivela subito molto tirata e nervosa, con ilche colleziona tre ammonizioni della prima mezz’ora.

