Serie A - lista allenatori 2024 2025 | l’elenco completo squadra per squadra

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una girandola di. Lasta nascendo sotto una vera e propria rivoluzione nelle panchine della massimaitaliana. Solo poche squadre confermeranno i tecnici della passata stagione: tra queste c’è l’Inter campione d’Italia con Simone Inzaghi che inizierà il quarto anno sulla panchina nerazzurra ed è anche in odore di rinnovo di contratto. Confermati anche Daniele De Rossi e Igor Tudor, entrati in corsa rispettivamente alla Roma e alla Lazio. Per il resto poche certezze e tanti ribaltoni. In questo pezzo andremo aggiornando ogni qualvolta che ci sarà un annuncio ufficiale e si andrà completando il puzzle delle panchine. Nellanon sono presenti Empoli, Frosinone e Udinese che si stanno giocando la permanenza nella massimae, ovviamente, la terza promossa dallaB in quanto non è stata ancora decisa e i playoff sono in corso.ATALANTA: ? BOLOGNA: ? COMO: ? CAGLIARI: ? GENOA: Alberto Gilardino (scadenza 2026) FIORENTINA: ? INTER: Simone Inzaghi (scadenza) JUVENTUS: ? LAZIO: Igor Tudor (scadenza) LECCE: Luca Gotti (scadenza) MONZA: ? MILAN: ? NAPOLI: ? PARMA: Fabio Pecchia (scadenza) ROMA: Daniele De Rossi (scadenza contratto non ancora ufficializzata) TORINO: ? VERONA: ? SportFace.

