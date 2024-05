Serie A - Cagliari-Fiorentina 2-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 23 maggio 2024) 22.54 Clamorosa finale della. Si comincia con tutto lo stadio in piedi come tributo a Claudio Ranieri, che lascia la panchina sarda con la salvezza. Occasioni per il, ma la sblocca Bonaventura al 39'.Nella ripresa crescono i padroni di casa, che pareggiano col colpo di testa di Deiola (64'). I sardi la capovolgono con la perla balistica di Mutandwa (85').Finale pazzesco dei viola. Tocco di N.Gonzalez (89') su cross di Biraghi. All' 11' di recupero rigore vincente di Arthur (fallo di Di Pardo su Beltran).