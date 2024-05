Serie A 2023 2024 - Var | tutti gli episodi a favore e contro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Riparte lae dalla sala di Lissone il Var è ancora protagonista nel tentativo di aiutare gli arbitri italiani a prendere le decisioni più corrette in campo. Anche quest’anno, infatti, l’Aia si avvale della tecnologia e i colleghi al monitor potranno intervenire e richiamare i fischietti a una on field review o far mutare le decisioni se vi sono di mezzo criteri geometrici come quello del fuorigioco. Si riuscirà a far meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offre, in continuo aggiornamento, una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra. CLASSIFICA RIGORI ACLASSIFICA PALI E TRAVERSE LA CLASSIFICA 2022/VAR ASassuolo 13 Fiorentina 12 Verona 10 Roma 10 Lecce 9 Frosinone 9 Napoli 9 Inter 9 Cagliari 9 Genoa 8 Bologna 8 Udinese 7 Lazio 6 Milan 6 Torino 4 Salernitana 4 Atalanta 4 Monza 4 Empoli 2 Juventus 1 VAR A SEmpoli 14 Cagliari 11 Frosinone 10 Torino 10 Monza 9 Lazio 9 Juventus 8 Atalanta 7 Sassuolo 7 Milan 7 Fiorentina 7 Lecce 6 Roma 6 Genoa 6 Udinese 5 Bologna 5 Salernitana 5 Napoli 5 Inter 4 Verona 3 SportFace.

