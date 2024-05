Serie A 2023 2024 - trentottesima giornata | programma e telecronisti Dazn e Sky

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ile isue Sky dellae ultimadi. Si chiude il campionato, anzi no: l’Italia funziona così e la settimana successiva bisognerà aspettare Atalanta-Fiorentina. Intanto, però, diciotto squadre chiudono il proprio cammino in questa stagione e c’è ancora tanto da stabilire per le posizioni europee e per la salvezza. Da giovedì 23 a domenica 26 maggio, ecco di seguito chi commenterà le sfide su, tutte e dieci, e su Sky, tre di queste. IDELLAGiovedì 23 maggioore 20.45 Cagliari-Fiorentina suTelecronaca: Riccardo Mancini e Fabio Bazzani Venerdì 24 maggioore 20.45 Genoa-Bologna suTelecronaca: Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual su Sky Telecronaca: Federico Botti e Giancarlo Marocchi Sabato 25 maggioore 18 Juventus-Monza suTelecronaca: Stefano Borghi e Massimo Gobbi ore 20.

L’AIA ha reso note le designazioni degli arbitri per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. Sarà Daniele Doveri a dirigere lo scontro salvezza tra Frosinone e Udinese, mentre in contemporanea Massa arbitrerà al Castellani il match tra Empoli e Roma. sportface

