Scommesse - la FA accusa Paquetà di aver violato le regole Lui nega | Sono sconvolto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si complica la posizione di Lucas, stella del West Ham,to dalla FA (Football Association) dileE5 e F3. “Si presume che il calciatore abbia cercato direttamente di influenzare l’andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall’arbitro con lo scopo improprio di influenzare il mercato delleal fine di uno o più persone a trarre profitto dalle” si legge.ha tempo fino al 3 giugno 2024 per fornire una risposta a queste accuse. “estremamente sorpreso eche la FA abbia deciso di incriminarmi. Per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle loro indagini e ho fornito tutte le informazioni possibili. Nego completamente le accuse e combatterò con tutte le mie forze per riabilitare il mio nome. A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti” ha scritto in un messaggio sui social il giocatore del West Ham.