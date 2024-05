Schillaci annuncia aumento dei posti a Medicina per contrastare la carenza di medici

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il ministro della Salute Oraziohato un imminentedeidisponibili per il corso di laurea ine Chirurgia. La mossa mira aladiche l'Italia sta affrontando. L'articolo . .

Sanità, Pd: governo aumenta di 600 milioni le spese delle regioni, scarica costi su cittadini - ... introdotte con l'ultima legge di bilancio, ipotizzano per le regioni un aumento di spesa da 600 ... Presenterò un'interrogazione al ministro Schillaci per avere chiarimenti urgenti. Una decisione ... politicanews

Celiachia, in Italia colpisce oltre 600mila persone - 'La celiachia e il diabete di tipo 1 - ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci ... come molte e in aumento sono le allergie alimentari. Queste problematiche nutrizionali hanno estrema ... 104news