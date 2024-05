Scalo Milano si allarga Nuova ala in vista | lavori per 40 milioni | L’apertura a ottobre

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cresce il cantiere dellaala di: una struttura che va a completare un gioiello commerciale a impatto zero sull’ambiente. Sorto sulle cenere di un’area industriale dismessa, terminati idi ampliamento sarà energeticamente autosufficiente. E sarà dotato di un sistema di recupero acque per consentire l’irrigazione delle zone verdi senza sprechi. Il piano di ampliamento annunciato a marzo 2023, per un investimento complessivo pari a 40di euro, ha preso forma eal pubblico prea metà2024. L’Outlet dicontinua ad evolvere, confermando l’impegno verso il territorio e verso la creazione, per clienti e consumatori, di un’esperienza che va ben oltre quella del semplice shopping. Il progetto dellaarea ne è la dimostrazione: uno spazio di 9mila metri quadrati che si aggiungono ai 35mila attuali. "A circa un anno di distanza dall’annuncio del piano di ampliamento, siamo orgogliosi di poter affermare che entro metàlaarea diOutlet & More sarà pronta ad accogliere i visitatori.

Milano – Mancano meno di due anni ai Giochi Invernali e a Milano sono state completate le strutture del Villaggio olimpico all'ex scalo ferroviario di porta Romana per Milano-Cortina del 2026. Così, come si usa di solito quando le nuove costruzioni arrivano al tetto, è stata piantata la bandiera italiana su uno dei palazzi nel corso di una cerimonia. ilgiorno

Milano – Torna domenica 12 maggio all'Idroscalo di Milano la "Pet Flower Parade". Giunta alla seconda edizione, l'evento dedicato ai cani di tutte le taglie propone una giornata di eventi (dalle 11 alle 17 ingresso Bosco Sud Idroscalo Milano), tra dog fashion show, performance e stage di dog dance, sfilate canine, set fotografici con dog fashion stylist, due aree lounge per picnic tra balle di fieno, gelati e dolci per cuccioli e umani, stand espositivi, talk con esperti del settore, esibizione di rescue nelle acque dell’Idroscalo della Scuola Italiana Cani di Salvataggio, la possibilità di adottare cuccioli in cerca di una nuova famiglia e tanti special guest. ilgiorno

Scalo Milano si allarga. Nuova ala in vista: lavori per 40 milioni: "L’apertura a ottobre" - scalo milano si allarga. Nuova ala in vista: lavori per 40 milioni: "L’apertura a ottobre" - Cresce il cantiere della nuova ala di scalo milano: una struttura che va a completare un gioiello commerciale a impatto zero sull’ambiente. Sorto sulle cenere di un’area industriale dismessa, terminat ... ilgiorno

Scalo Milano a Locate Triluzi si allarga ancora, nuova ala in vista: cosa cambia e quando apre - scalo milano a Locate Triluzi si allarga ancora, nuova ala in vista: cosa cambia e quando apre - L’Outlet di milano continua ad evolvere, confermando l’impegno verso il territorio e verso la creazione, per clienti e consumatori, di un’esperienza che va ben oltre quella del semplice shopping. Il ... ilgiorno

Olimpiadi a Milano, l'allarme dell'antimafia e il paradosso dei Giochi: «Cantieri gestiti da privati, così meno controlli mirati» - Olimpiadi a milano, l'allarme dell'antimafia e il paradosso dei Giochi: «Cantieri gestiti da privati, così meno controlli mirati» - Villaggio olimpico e Arena di Santa Giulia hanno committenti privati: impossibile applicare il «modello Expo» che ha consentito ispezioni contro le infiltrazioni mafiose. Il tema degli extracosti e de ... milano.corriere