Sbarre alle finestre e sorveglianza Torrette - tre posti letto per detenuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tre nuovi, blindati ma confortevoli, destinati ai, sono pronti all’ospedale di: ieri mattina il taglio del nastro del reparto di sicurezza al quinto piano dell’azienda ospedaliero universitaria della Marche. Ascensore e spazi dedicati: un dedalo di corridoi per raggiungerli, cone con tutte le dotazioni di sicurezza necessarie per legge. Dtelecamere alla control room,postazioni destinate agli agenti di polizia penitenziaria, daperture di massima sicurezza a tutto il comfort necessario per una degenza in ospedale, seppure da, se si considera che due delle tre stanze sarebbero doppie ma sono destinate ad accogliere un solo ospite. Il reparto è pronto e sarà operativo a breve, un’eccellenza per il territorio, come ha spiegato il direttore generale dell’ospedale di, Armando Gozzini: "Sono tre– ha detto il direttore –, stanze che sono pronte da un po’ e che sono davvero eccezionali dal punto di vista della logistica e della sicurezza.