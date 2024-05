Savona - studentessa ha un arresto cardiaco in classe | salvata dal compagno di banco

(Di giovedì 23 maggio 2024) Mancava ormai poco al trillo della campanella: erano quasi le 14, e la seconda C del Liceo Classico distava finendo l’ora di Storia dell’Arte. Unastava sostenendo l’interrogazione. All’improvviso, è svenuta: si è accasciata a terra, allarmando il professore e l’intera. Ma un suo, Simone, ha mantenuto il sangue freddo: avendo lavorato come bagnino, ha avuto a che fare con situazioni di questo tipo. Così ha iniziato a farle il massaggio, mentre dava indicazioni al professore che, nel frattempo, le faceva la respirazione bocca a bocca. Sono stati attimi concitati, quelli che hanno avuto luogo ieri, mercoledì 22 maggio. Ma c’è stato un lieto fine: la giovane, adesso, è salva. Il racconto «La ragazza stava parlando, quando improvvisamente si è accasciata ed è caduta dalla sedia – racconta a Ivg Simone Bocchio. – Pensavamo fosse un semplice svenimento.

Studentessa ha un arresto cardiaco in classe: viene salvata dal suo compagno - studentessa ha un arresto cardiaco in classe: viene salvata dal suo compagno - Una studentessa sviene all’improvviso mentre il prof la sta ... è riuscito a salvare la compagna. La vicenda è accaduta a savona e viene riportata da IVG. “La ragazza stava parlando, quando ... orizzontescuola

Studentessa sviene e va in arresto cardiaco, un compagno di classe le salva la vita - studentessa sviene e va in arresto cardiaco, un compagno di classe le salva la vita - È successo ieri al liceo Chiabrera, Simone: "Non sono un eroe". Professore e allievi subito mobilitati per soccorrerla ... genova24

Savona, arresto cardiaco in classe. Studente del Liceo Classico salva la compagna di banco - savona, arresto cardiaco in classe. Studente del Liceo Classico salva la compagna di banco - Il ragazzo aveva frequentato il corso per l’utilizzo del defibrillatore dell’Associazione Renzino Astengo: le ha praticato anche il massaggio cardiaco prima ... ilsecoloxix