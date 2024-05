Sarah svela come ha reagito la Pettinelli alla sua vittoria | il gesto dietro le quinte che non abbiamo visto

E’ la più giovani vincitrice della storia di Amici, ma questo traguardo la cantante Sarah Toscano non si sarebbe mai aspettata di raggiungerlo. Partita in sordina e senza tante aspettative, Sarah grazie alla sapiente guida di Lorella Cuccarini e alla sua determinazione settimana dopo settimana ha acquisito sempre più sicurezza e al serale ha dato il meglio di sé conquistando dapprima la giuria e poi i telespettatori, che in finale l’hanno portata alla vittoria.

