Sansepolcro riceve la Bandiera Azzurra 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo, 23 maggio– Il Comune diè orgoglioso di annunciare che è stato selezionato tra gli 11 Comuni italiani are la prestigiosa. Questo riconoscimento testimonia l’impegno del nostro Comune nella promozione della corsa e del cammino come strumenti per migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini attraverso l’attività all’aria aperta. L’assegnazione dellaè il risultato di un rigoroso processo di valutazione condotto dagli esperti della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).è stato selezionato per le sue iniziative e percorsi dedicati alla corsa e al cammino, che sono stati verificati e giudicati idonei a garantire un ambiente sano e stimolante per la pratica sportiva. L’ideatore e responsabile del progetto Maurizio Damilano, ha sottolineato come lanon sia solo un premio a quanto fatto, ma soprattutto è uno stimolo a fare sempre di più perché lo sport abbia piena cittadinanza.