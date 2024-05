Sanremo alla resa dei Conti | via al Carlo bis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Rai va sull’usato sicuro e ufficializzaal timone delle prossime due edizioni del Festival della Canzone italiana. Arrivata ieri mattina nel corso del Tg1 delle 8 (con bis in diretta a quello delle 20) la conferma delle indiscrezioni circolate subito dopo l’addio di Amadeus riportamente innanzitutto una fotografia del 2016, quella diassieme al futuro della manifestazione in posa sorridente accanto a lui. Un’immagine che lo vede accanto a Ermal Meta, Mahmood, Francesco Gabbani, Irama, protagonisti tra le Nuove Promesse di un’annata benedetta dal dio delle hit-parade. E deve essere stato pure il ricordo di quei successi di talent-scout ad aver convinto i piani alti di Viale Mazzini a confermarlo per il biennio 2025-2026 nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. "Itornano" ha scherzato lui al Tg, parlando di questa rentrée in Riviera dopo il successo delle edizioni 2015-2017.