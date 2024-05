Sanremo 2025 - Pieraccioni e Panariello ci saranno? Conti non ha dubbi | Quei due…

(Di giovedì 23 maggio 2024) A poche ore dall’annuncio ufficiale di Carloalla conduzione e direzione artistica diarrivano le prime conferme sulla prossima edizione del Festival. In molti si sono chiesti se Carlovorrà con sé sul palco dell’Ariston i suoi storici amici, Leonardoe Giorgio, e il conduttore ha chiarito che sicuramente non cicome presenza fissa.ha dichiarato al Corriere della Sera che congià fa troppe cose e la sua intenzione è quella di proporre cose diverse. “Credo di no, almeno non in presenza fissa. Facciamo già troppe cose insieme, non li sopporto quasi piùL’idea è di alternare e di proporre qualcosa di diverso” Carlocon Leonardoe GiorgioA giudicare da questa dichiarazione, viene da pensare che i due attori ci, non come co-conduttori, come si era detto prima ancora della conferma di, ma più nelle vesti di ospiti o con brevi incursioni festivaliere.

