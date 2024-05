Sanremo 2025 e 2026 | Carlo Conti è il nuovo conduttore e direttore artistico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 23 maggio 2024) È ufficiale:sarà ildel Festival della Canzone Italiana di. L’annuncio nell’edizione del Tg1 delle otto, spoilerata pochi minuti prima dall’ad Roberto Sergio con uno scatto social, in compagnia deltoscano e del dg Giampaolo Rossi: “I ‘’ tornano”. “È ufficiale da oggi, si inizia a lavorare e ci sono degli step ben precisi: adesso c’è la cosa più importante, che è il regolamento, poi inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva”, queste le parole dial Tg1 dopo l’ufficialità della Rai sulla scelta del suo nome per la conduzione del Festival diper i prossimi due anni. Ci saranno gli amici di sempre Pieraccioni e Panariello? “Credo di no, almeno non in presenza fissa – ha risposto il– penso di andare avanti con l’idea di alternare tutte le sere qualcosa di diverso.