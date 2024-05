Sanità - Siaarti | Per emergenza-urgenza necessaria profonda riorganizzazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - "Quello dell'è uno dei settori principali di attività della disciplina degli anestesisti-rianimatori che ha bisogno di unaampia". Lo ha detto il presidente della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (), Antonino Giarratano, nel suo intervento oggi alla Camera per la presentazione delle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul sistema dell'della Commissione Affari sociali della Camera. "Al di là delle criticità correlate alla carenza di medici e alle necessità di avere nuove risorse e di implementare in alcuni settori il numero di posti letto - fa notare Giarratano - è indispensabile intervenire con unadell'intera area critica e dell', che riguarda sia l'ospedale sia il territorio". In questo senso, il progetto di revisione del Dm70 (ospedaliero) e di integrazione con il Dm77 (territorio) non può che passare da una riforma che il presidente dipreferisce definire "del sistema die area critica/intensiva, che deve avvenire contestualmente sia sul territorio sia in ambito ospedaliero".