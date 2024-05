Sanità italiana - aumentano i morti evitabili | percentuali più critiche nel Mezzogiorno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024)le “” dei pazienti presi in cura negli ospedali italiani, a confermarlo è l’analisi dei dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) che ci offre un quadro chiaro sulla situazione dellanel nostro Paese. Il report, pubblicato a maggio 2024, mette in evidenza la correlazione tra l’offerta sanitaria e la mortalità evitabile. E concentrandosi sul periodo tra il 2007-2009 e il 2017-2019, nonché gli anni 2020 e 2021, cerca di comprendere gli effetti della pandemia da Covid-19 sulla salute e sul contesto sanitario in generale.in Italia le “” Da quello che è emerso dal Report Istat, nelle città metropolitane italiane, nel corso del 2021, si sono verificati circa 20 decessiogni 10mila abitanti, con un tasso nazionale di 19,2. Questi decessi sono consideratipoiché potrebbero essere prevenuti o ridotti. Rispetto alla media registrata nel periodo 2017-2019, si è riscontrato un significativo aumento del 16,6%.