San Giuliano Terme ottiene il titolo di città

(Di giovedì 23 maggio 2024) San, 21 maggio 2024 - Il comune di Sanha ottenuto ildi “” con un decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento, come regolato dal decreto legislativo 267/200, è stato concesso dal Presidente della Repubblica su proposta del ministero dell'Interno per Comuni con particolari pregi relativamente a ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza che ricoprono. Considerato che la comunità di Sanha per storia, tradizione, beni culturali, ambientali e paesaggistici, tutte le caratteristiche per ottenere tale riconoscimento, l'Amministrazione comunale ha avviato il procedimento a seguito della delibera approvata dal Consiglio comunale. Quindi, dopo la deliberazione consiliare nell'autunno 2023, cui ha dato seguito il parere positivo del Prefetto di Pisa, Sua Eccellenza Maria Luisa D’Alessandro, per passare al Ministero dell'Interno, che ha trasmesso la proposta alla Presidenza della Repubblica, è arrivato l'ok del Quirinale.