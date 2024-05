San Giovanni Valdarno – Furto presso panetteria | arrestato il responsabile

Leggi tutta la notizia su lortica

La scorsa notte, i Carabinieri di Sanhanno messo a segno un'importante operazione contro la "microcriminalità", arrestando in flagranza di reato un 19enne di origine brasiliana peraggravato. Allertati dal 112, i Carabinieri sono immediatamente intervenutiil locale esercizio commerciale "Canu", dove il giovane aveva appena asportato il denaro contenuto nel registratore di cassa. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato dagli operanti, messo in sicurezza e tradottogli uffici del Tribunale di Arezzo per l'udienza di convalida.