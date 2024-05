Salvini ritratta sulla leva obbligatoria | Si tratta di sei mesi dedicati alla comunità

Salvini torna ad attaccare le famiglie gay in campagna elettorale - salvini torna ad attaccare le famiglie gay in campagna elettorale - Tanto per cambiare, Matteo salvini ha deciso di puntare sull'omofobia in vista delle elezioni europee. Nell'ennesimo attacco alle famiglie arcobaleno, il leghista promette che lui riserverà i figli ai ... gayburg

“Salvini ogni giorno ne dice una, la politica non sono fesserie”: il senatore di Forza Italia Fazzone attacca il leader della Lega – Video - “salvini ogni giorno ne dice una, la politica non sono fesserie”: il senatore di Forza Italia Fazzone attacca il leader della Lega – Video - “ salvini ogni giorno ne dice una e il contrario di quello che ha detto il giorno prima”. Sta facendo il giro del web un video che ritrae il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone, presidente della ... ilfattoquotidiano

Martedì taxi fermi in tutta Italia dalle 8 alle 22. Sciopero contro nuove licenze e la “schiavitù dagli algoritmi” - Martedì taxi fermi in tutta Italia dalle 8 alle 22. Sciopero contro nuove licenze e la “schiavitù dagli algoritmi” - I sindacati dei tassisti hanno confermano lo sciopero nazionale di domani, martedì 21 maggio, con uno stop al servizio dalle ore 8 alle 22. A Roma si terrà una manifestazione autorizzata in piazza San ... ilfattoquotidiano