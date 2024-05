Salvini contestato al Festival di Trento - il ministro agli ambientalisti | Volete le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone

Salvini contestato al Festival dell'Economia di Trento, ma lui ribatte alla provocazione. Il - Dapprima Salvini prova a smorzare gli animi: "Un applauso ai creativi che accolgono Trento...", ma la situazione non si placa, la contestazione aumenta di intensità, e ai manifestanti che fanno ... tg.la7

Salvini contestato da attivisti di Greenpeace al Festival dell'Economia di Trento - Trento, 23 maggio 2024 In apertura del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini è stato contestato e fischiato in sala da un gruppo di attivisti di Greenpeace. Salvini ha risposto: "Quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per ... iltempo