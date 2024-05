(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) -over 65 allontanano dalla: solo 9 punti rispetto ai 91 della popolazione generale.e scarsi contatti con il mondo esterno sono un indicatore di malessere, la, infatti, correla negativamente con lamentale e fisica .

Salute isolamento e solitudine la mettono a rischio negli anziani - Salute isolamento e solitudine la mettono a rischio negli anziani - isolamento e solitudine negli over 65 allontanano dalla salute: solo 9 punti rispetto ai 91 della popolazione generale. isolamento e scarsi contatti con il mondo esterno sono un indicatore di malesser ... adnkronos

Anziani, l’isolamento mette a rischio la salute. Come affrontarlo al meglio - Anziani, l’isolamento mette a rischio la salute. Come affrontarlo al meglio - L’isolamento degli anziani rappresenta una sfida significativa ... Salute Benessere e Resilienza della Fondazione Bruno Visentini ha evidenziato come la solitudine metta a repentaglio la salute degli ... blitzquotidiano

Anziani, l'isolamento mette a rischio la salute - Anziani, l'isolamento mette a rischio la salute - La solitudine mette a repentaglio la salute degli over-65, contribuendo alla diminuzione della qualità della vita, alla qualità del sonno, allo sviluppo di stress e depressione. (ANSA) ... ansa