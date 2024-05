Salute isolamento e solitudine la mettono a rischio negli anziani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) -over 65 allontanano dalla: solo 9 punti rispetto ai 91 della popolazione generale.e scarsi contatti con il mondo esterno sono un indicatore di malessere, la, infatti, correla negativamente con lamentale e fisica, contribuisce alla diminuzione della qualità della vita in generale, alla qualità del sonno, allo sviluppo di stress e depressione. La tendenza all'innesca una demotivazione che risulta difficile da contrastare, così alcuni individui, se non intere fasce della popolazione diventano ‘invisibili'. Sono alcuni dei punteggi rilevati dal Report sull'Indice di Vicinanza alladell'OsservatorioBenessere e Resilienza della Fondazione Bruno Visentini.mentale e fragilità economica accendono nuovi campanelli d'allarme La tassonomia dell'Indice di vicinanza dellaper gli over 65 prende in considerazione 3 contesti (individuo e relazioni sociali, sistema organizzativo, luoghi di vita e ambiente) con 23 domini che rappresentano le aree di interesse descritte da 75 indicatori.