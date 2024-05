Salerno - incontro finale per il progetto Non fare lo sbronzo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 25 maggio, alle ore 10.00, presso il Liceo Scientifico Severi, si terrà l’ultima tappa del“Nonlo, la vita ti aspetta”, iniziativa ideata e promossa dal Comune diper responsabilizzare i più giovani sul tema della sicurezza stradale, sui rischi della guida in stato di ebbrezza e contro l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Organizzata in collaborazione con la Polizia Municipale di, l’Aci Automobile Club, l’Asl, la Protezione Civile, il Dipartimento Uoc emergenza-Cot 118, la Croce Rossa, l’iniziativa si è svolta a partire dallo scorso 15 aprile in tutte le scuole secondarie di secondo grado della città, dove si sono tenuti incontri con gli studenti volti a sensibilizzarli sul rispetto delle norme del codice della strada e sui rischi dell’abuso di alcol e droga. Agli incontri hanno partecipato, in media, oltre 100 studenti per ogni istituto, che hanno manifestato grande interesse ed entusiasmo, anche rispondendo con attenzione al report in forma anonima che è stato sottoposto in occasione di ciascuna iniziativa.

È stato presentato a Salerno “Rete”, il nuovo progetto dedicato a tutti i giovani che vogliono migliorare le loro competenze per entrare nel mondo del lavoro. Promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto Rete punta a costruire un ponte tra i giovani e il mondo delle imprese, per accompagnare e orientare i ragazzi verso opportunità lavorative, anche in forma di auto-impiego. ildenaro

Grande entusiasmo per l’avvio del progetto AssociazioneXIdee, promosso dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia in collaborazione con Banca Campania Centro del Gruppo Bcc Iccrea, e con il supporto tecnico della Fondazione Saccone. ildenaro

