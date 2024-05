Sabelli prende l’azienda Stella Bianca | fatturato a 320 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024), azienda specializzata nella produzione di formaggi freschi, entro giugno sarà acquisita dalla. L’accordo vincolante è stato firmato con la Latte Montagna Alto Adige, e l’acquisizione difa parte di un processo di ampliamento del grupposu segmenti adiacenti rispetto al business principale. Ildel gruppo a seguito dell’operazione si attesterà oltre i 320di euro con un margine operativo lordo di oltre 41di euro. Simone Mariani, ceo di, commenta così l’accordo: "L’acquisizione delfa parte di un processo più vasto ed ambizioso di ampliamento. Tale processo ha visto un’importante accelerazione nel 2016, con la prima grande acquisizione delTrevisanalat. Così come questa ha permesso al gruppodi diventare il polo nunmero 2 in Italia per la produzione di mozzarella". Da Angelo Davide Galeati, anche lui ceo del, arriva la conferma: "con questa acquisizione punterà a diventare il marchio di riferimento anche per queste categorie".