Sabato 25 maggio - sarà inaugurata Princess Diana | Accredited Access Exhibition - immagini iconiche scattate da Anwar Husse -n, amico di Lady Diana

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una solitariaseduta su una panchina davanti al Taj Mahal, nel 1992. La principessa del popolo che abbraccia un malato di Aids. La mamma affettuosa che gioca con i piccoli William e Harry in vacanza. E quel Revenge dress passato alla storia, indossato dalla principessa tradita per vendicarsi all’ammissione di adulterio dell’allora principe Carlo. Tutteche portano la firma diin, il fotografo che, più di tutti, riuscì a ingraziarsi, notoriamente avversa ai paparazzi. E che ora finiscono in un’acclamata mostra in arrivo a Londra. In mostra a Hong Kong prima dell’asta gli abiti diX In mostra le foto più belle diIn arrivo dagli Usa, dove ha già registrato il tutto esaurito, la mostraapre i battenti25presso la Dockside Vaults di Londra (prenotazioni pressoexhibit.