Roma Trasporti – Casini - Leoncini e Marziali | Il Municipio III ha bocciato nostra mozione contro i rincari dei biglietti

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Il Consiglio delIII haoggi lacon la quale impegnavamo Presidente e Giunta municipale ad avviare, di concerto con il Campidoglio, un tavolo di confronto con gli altri soci del consorzio Metrebus con l’obiettivo di reperire le risorse economiche necessarie per evitare l’aumento del costo deidel trasporto pubblico locale da 1,50 a 2 euro. Un mese fa l’Assemblea capitolina ha respinto un nostro atto analogo e oggi pomeriggio è successo di nuovo, con i consiglieri del Pd e quelli del M5S che fanno asse, si astengono al momento del voto e affossano in questo modo la. Restiamo ancora una volta sconcertati di fronte alla superficialità con la quale gli amministratori di questa città stanno affrontando una questione così delicata e importante. Noi riteniamo invece che bisogna attivarsi velocemente e con strumenti concreti per scongiurare l’aumento ingiustificato delle tariffe, una soluzione che non contribuirebbe a migliorare l’offerta dei servizi ma che finirebbe soltanto col penalizzare le fasce più deboli dei cittadini”.