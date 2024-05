Roma - spari tra auto in corsa al Villaggio Prenestino | ferita una donn - è grave Ipotesi proiettile vagante nel fuoco incrociato

(Di giovedì 23 maggio 2024) Unaa è rimastaquesto pomeriggio durante una sparatoria avvenuta in via della Riserva Nuova, al. Originaria di Reggio Calabria ma residente a,.

Roma, sparatoria in strada, ferita una donna di 81 anni - roma, sparatoria in strada, ferita una donna di 81 anni - Una donna di 81 anni è stata ferita da dei colpi di arma da fuoco a roma, tra via della Riserva Nuova e via Don Primo Mazzolari, nel quartiere Ponte di Nona. La donna, che si trovava insieme a un’amic ... ilsecoloxix

